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محافظ الشرقية السابق:"فى ناس عاملين صفحات باسمى وعاوزين يولعوا فى البلد"

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محافظ الشرقية السابق:"فى ناس عاملين صفحات باسمى وعاوزين يولعوا فى البلد" محافظ الشرقية السابق:"فى ناس عاملين صفحات باسمى وعاوزين يولعوا فى البلد"
أكد رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، أن المكالمة التى دارت بينه وبين أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لم يرد بها أى أساءة، قائلاً "باختصار شديد الدكتور أحمد زكى بدر ابلغنى بأن هناك حركة محافظين وطلب منى التواجد خارج المحافظة خلال هذه الفترة، وفوراً اتصلت بنائبى بالمحافظة لجمع متعلقاتى المتواجدة باستراحة المحافظة.. ولم يحدث شئ مما يتواجد على مواقع السوشيال ميديا، وفى ناس عاوزين يولعوا فى البلد عاملين صفحات باسمى".

وأوضح محافظ الشرقية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد شردى، والمذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولذلك قام بالرد على هذه الأقاويل على موقع وصفحة المحافظة، قائلاً "اقسم بالله ليس لدى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى ناس عاوزين يولعوا فى البلد دخلين بصفحات باسمى يقولوا ان غدا لناظره لقريب، ياريت يكون فى حل لهذه المشكلة ولو توصلت لمن فعل ذلك سأقاضيهم".

وأضاف رضا عبد السلام، "أقسم بالله كنت اعمل ليلا نهاراً و خرجت من المحافظة باحترام وشرف، وطالبت من مدير مكتبى توصيلى بالمحافظ الجديد لأشكره وأقدم له أخر ما توصلنا له فى الفترة السابقة كما حدث من الذى أتوا قبلى".


>بالفيديو.. أحمد زكى بدر: "محافظ الشرقية أهان نفسه"

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