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خالد الغندور: شيكابالا يعود للزمالك فى يناير المقبل

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خالد الغندور: شيكابالا يعود للزمالك فى يناير المقبل خالد الغندور: شيكابالا يعود للزمالك فى يناير المقبل
أكد الإعلامى خالد الغندور، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أجرى اليوم السبت اتصالاً هاتفياً بالعميد محمد أبو السعود رئيس نادى الإسماعيلى، وتم الاتفاق رسمياً على عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف أولاد ميت عقبة فى شهر يناير المقبل.

وأوضح الغندور خلال تقديم برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر شاشة "ltc"، أن الإسماعيلى كان مطالبا بسداد قيمة القسط المستحق لنادى سبورتنج لشبونة، إلا أنه تم الاتفاق على عودة الفهد الأسمر للقلعة البيضاء، مع سداد الزمالك قيمة القسط للنادى البرتغالى.

وأضاف الغندور، أن أحمد سمير الظهير الأيسر سيستمر فى إعارته بنادى الإسماعيلى، نظراً لسداد الدراويش كامل قيمة استعارته، موضحاً أن الزمالك استقر على التعاقد مع مهاجم إفريقى بجوار شيكابالا ورمزى خالد الذى تم التعاقد معه مؤخراً من نادى الاتحاد السكندرى.


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