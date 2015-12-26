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«الرسول» ..فيلم رسوم متحركة من بطولة سلمى حايك

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«الرسول» ..فيلم رسوم متحركة من بطولة سلمى حايك «الرسول» ..فيلم رسوم متحركة من بطولة سلمى حايك

تم تحويل رواية «الرسول» للكاتب اللبنانى الراحل خليل جبران إلى فيلم رسوم متحركة بصوت الممثلة سلمى حايك ومن إخراج روجيه آليرز.

وتدور أحداث الفيلم حول السجين السياسى مصطفى الذي تربطه صداقة بالفتاة الشيطانة الصغيرة “الميترا” والتى تساعده في الهروب من سجنه وتمشى معه وهو يردد بعض أشعاره التي يعرفها أهالى قريته، والتى يشير فيها إلى أمله في تغيير الأوضاع الاجتماعية في بلاده.

يذكر أن الكاتب خليل جبران ولد في 1882 وتوفى في 1931.

من جانبها قالت الممثلة سلمى حايك، إن الكلمات التي كتبها جبران خليل جبران، بسيطة جدًا ولها معاني كبيرة، وتتحدث فقط عن الإنسان كإنسان، مشيرة إلى أن تلك الكلمات نستطيع من خلالها أن نجمع بين الثقافات المختلفة حول العالم.

وأضافت: «كلنا نريد أن نشعر بالحب، وهي أمور بسيطة وتتناسب مع كل دين وهذا ما أحببته في هذا الكتاب لأنه يفتح أمامنا باب اكتساب انسانيتنا بإيجابية، وربما قد لا تلائم هذه الكلمات كل الأديان، وقد يكون بعضها مثيرًا للجدل لكن في النهاية الشعر مثل الموسيقي تماما نحبها وقد لا نفهمها»

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