أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. السيطرة على حريق شركة بيع المصنوعات بالغردقة

Google+ Print
بالصور.. السيطرة على حريق شركة بيع المصنوعات بالغردقة بالصور.. السيطرة على حريق شركة بيع المصنوعات بالغردقة
سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة على الحريق الذى شب بفرع شركة بيع المصنوعات المصرية بالغردقة، وذلك بعد الدفع ب6 سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحريق.

فيما أكد مصدر من الحماية المدنية بالغردقة أن الحريق لم يسفر عن إى إصابات أو خسائر بشرية، وجارى حصر الخسائر المادية.

وكان حريق ضخم قد نشب مساء اليوم بفرع شركة بيع المصنوعات المتواجدة بميدان الدهار بمدينة الغردقة ، وتحاول الأجهزة الأمنية والحماية المدنية الكشف عن سبب الحريق .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بالصور.. حريق فى شركة لبيع المصنوعات بالغردقة

- بالصور.. الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة بالغردقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365