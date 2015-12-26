بالصور.. السيطرة على حريق شركة بيع المصنوعات بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة على الحريق الذى شب بفرع شركة بيع المصنوعات المصرية بالغردقة، وذلك بعد الدفع ب6 سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحريق.

فيما أكد مصدر من الحماية المدنية بالغردقة أن الحريق لم يسفر عن إى إصابات أو خسائر بشرية، وجارى حصر الخسائر المادية.

وكان حريق ضخم قد نشب مساء اليوم بفرع شركة بيع المصنوعات المتواجدة بميدان الدهار بمدينة الغردقة ، وتحاول الأجهزة الأمنية والحماية المدنية الكشف عن سبب الحريق .

- بالصور.. حريق فى شركة لبيع المصنوعات بالغردقة

- بالصور.. الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة بالغردقة