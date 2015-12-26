أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم يشيد ببروتوكول التعاون بين التعليم وجامعة كفر الشيخ

Google+ Print
وزير التعليم يشيد ببروتوكول التعاون بين التعليم وجامعة كفر الشيخ وزير التعليم يشيد ببروتوكول التعاون بين التعليم وجامعة كفر الشيخ
قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم السبت، إن الدكتور الهلال الشربينى وزير التربية والتعليم، أشاد أثناء عقد اجتماع له بوكلاء الوزارة بقاعة الفيديو كونفرانس ببروتوكول التعاون الذى تم عقده بين تعليم كفرالشيخ وجامعة كفرالشيخ، والذى بمقتضاه تفتح كلية العلوم أبوابها يوم الخميس، بدلا من السبت لطلاب مدرسة المتفوقين بكفرالشيخ نظرا لظروف الدراسة بالمدرسة.

يذكر أن الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم كانت تقدمت باقتراح استغلال طلاب مدرسة المتفوقين الـ150 من الطلاب والطالبات معامل كلية العلوم يوم السبت من كل أسبوع بما يتماشى مع ظروف الجدول المدرسى، وتم تعديله ليوم الخميس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365