وزير التعليم يشيد ببروتوكول التعاون بين التعليم وجامعة كفر الشيخ

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم السبت، إن الدكتور الهلال الشربينى وزير التربية والتعليم، أشاد أثناء عقد اجتماع له بوكلاء الوزارة بقاعة الفيديو كونفرانس ببروتوكول التعاون الذى تم عقده بين تعليم كفرالشيخ وجامعة كفرالشيخ، والذى بمقتضاه تفتح كلية العلوم أبوابها يوم الخميس، بدلا من السبت لطلاب مدرسة المتفوقين بكفرالشيخ نظرا لظروف الدراسة بالمدرسة.

يذكر أن الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم كانت تقدمت باقتراح استغلال طلاب مدرسة المتفوقين الـ150 من الطلاب والطالبات معامل كلية العلوم يوم السبت من كل أسبوع بما يتماشى مع ظروف الجدول المدرسى، وتم تعديله ليوم الخميس.



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