رانييري عن الخسارة أمام ليفربول: فاردي لم يكن جاهزا واستحقينا الخسارة

(إفي): قال مدرب ليستر سيتي، الإيطالي كلاوديو رانييري، عقب الهزيمة في آنفيلد أمام ليفربول بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المنافس استحق الفوز.

وصرح رانييري عقب المباراة "دخلنا في أجواء اللقاء متأخرين، ليفربول ضغط منذ البداية واستحق الفوز. حاولنا بذل أفضل ما لدينا ولكننا كنا متوترين بشكل كبير في الشوط الأول ولم ننجح في فرض أسلوب لعبنا".

وأضاف "تحسنا نوعا ما في الشوط الثاني، ولكن ذلك لم يكن كافيا" مشيرا إلى أن نجم الفريق، جيمي فاردي، شارك في اللقاء وهو مصاب بنزلة برد.

وأوضح "فاردي كان مصابا بنزلة برد ورياض محرز كان منهكا للغاية".

وأعرب المدرب عن تطلعه لتحسين الأداء مستقبلا "الآن سنرفع رأسنا وسنستعد للمباراة القادمة أمام مان سيتي الثلاثاء، سيكون تحدي آخر لنا".

وقد يفقد ليستر سيتي صدارة البريميير ليج حال فوز أرسنال على ساوثامبتون بنفس الجولة الـ18 من المسابقة.