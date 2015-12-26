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الرئيس السيسى يشكل لجنة تقصى حقائق بشأن تصريحات هشام جنينة عن الفساد

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الرئيس السيسى يشكل لجنة تقصى حقائق بشأن تصريحات هشام جنينة عن الفساد الرئيس السيسى يشكل لجنة تقصى حقائق بشأن تصريحات هشام جنينة عن الفساد
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، أكدت فيه، أنه فى إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

وتقوم اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.

رئيس "المركزى للمحاسبات" فى أخطر تصريحات لـ"اليوم السابع".. 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015.. هشام جنينة: تأخرنا فى تقارير مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية.. وآخر التقارير كان عن فترة المعزول
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