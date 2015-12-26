صدقي أو لا تصدقي "الليدي غاغا" من الأكثر أناقة لعام 2015!

لطالما ارتبط اسم "الليدي غاغا" Lady Gaga بالإطلالات الكارثية والخارجة عن المألوف، ولطالما رأيناها تدخل قائمات الأقل أناقة والأسوأ ذوقاً بين نجمات هوليوود، فهي التي تجرأت وارتدت فستاناً من اللحم، كما ظهرت بأغرب تسريحات الشعر وانتعلت أعلى الكعوب وأكثرها ابتكاراً، غير أنها، وفي ظاهرة غريبة من نوعها، تخلّت "الليدي غاغا" Lady Gaga عن نمطها المجنون في الموضة واعتمدت أسلوباً أنثوياً جميلاً ودخلت قائمة الأكثر أناقة لعام 2015!

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فعلى مايبدو، ملّت الأسلوب الذي اعتمدته منذ دخولها عالم الأضواء، وأحبت أن تلفت الأنظار إليها من جديد بالتخفيف من حدة إطلالتها. وبالفعل، فقد تحولت إطلالتها الأنيقة إلى حديث الصحافة وخبراء الموضة، ورأيناها تختار تصاميم من أرقى دور الأزياء العالمية وترتديها بأجمل الطرق، ومنها: دار "توم فورد" Tom Ford، "بالنسياغا" Balenciaga، ودار "مارك جايكوبس" Marc Jacobs.

حتى أنها اعتمدت تسريحات شعر أبسط وماكياجاً أخف، إلا أنها حافظت على بعض غرابة الأسلوب من خلال الاكسسوارات المُبتكرة التي لا تستغني عنها أبداً.

جمعنا لك اليوم أبرز إطلالات "ليدي غاغا" Lady Gaga في عام 2015 شاهديها وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها تستحق بالفعل دخول قائمة الأكثر أناقة.

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