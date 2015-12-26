مدرب الحدود لـ في الجول: كان الأحق بالفوز على الجيش.. والوضع بات صعبا

يعتقد أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود أن فريقه كان الأحق بالفوز على طلائع الجيش اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي حسمها الأخير بهدف.

وتأزم موقف الحدود في الدوري بالخسارة السابعة من الجيش، ليستمر في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط. ( طالع جدول ترتيب الدوري )

وقال أيوب لـFilGoal.com: "الحدود كان الأفضل في المباراة والأحق بالفوز، فلم يشكل الجيش أي خطورة على مرمانا باستثناء كرة الهدف".

وتابع "أشعر بالحزن بسبب النتائج خاصة أن الأداء تحسن بعض الشيء، ولكننا نعاني من سوء التوفيق وهو ما يجعل موقفنا يتأزم".

وواصل مضيفا "أري أن وضع الحدود صعب للغاية في الوقت الحالي، ولكننا مستمرون في معالجة الأخطاء علي أمل أن يحالفنا التوفيق الفترة المقبلة".

وأشار أيوب إلى أن فريقه يحتاج إلى دعم صفوفه بلاعبين من أصحاب الخبرات في يناير، لدعم لاعبيه الشباب.