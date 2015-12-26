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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا طلب الرحيل؟ لا يخصني طالما يتدرب مع الفريق

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا طلب الرحيل؟ لا يخصني طالما يتدرب مع الفريق مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا طلب الرحيل؟ لا يخصني طالما يتدرب مع الفريق

قال أشرف خضر المدير الفني المؤقت للإسماعيلي أن لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" مستمر مع الفريق طالما تواجد في المران.

وكان شيكابالا قد طلب من مسئولي الإسماعيلي عدم تسديد باقي مستحقات إعارته لنادي الزمالك حيث أنه لا يرغب في الاستمرار في صفوف الدراويش بعد رحيل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق.

كما حدد شيكابالا لقاء إنبي المقبل في الجولة الـ11 من الدوري كاللقاء الأخير له مع الإسماعيلي. ( اقرأ أكثر )

وشارك اللاعب في مران اليوم السبت. ( اقرأ التفاصيل )

وقال خضر لـFilGoal.com: "شيكابالا تواجد اليوم في المران، ورغم أنه أدى تدريبات بدنية بمفرده إلا أنه حضر المحاضرة التي ألقيتها على اللاعبين" .

وتابع "سيتواجد شيكابالا معنا في الفترة المقبلة طالما تواجد في المران".

وأضاف خضر "رغبة اللاعب في الرحيل أمر يخصه مع الإدارة، وما يهمني أنه متواجد ولديه القدرة والاستعداد على اللعب".

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تحقيق في الجول - شيكابالا.. إلى أين؟

وعن مباراة إنبي، أكد خضر أن خسارة الإسماعيلي في أخر مباراتين يصعب المباراة خاصة أن الفريق البترولي من الفرق المنظمة في الدوري.

وواصل متما "ولكنني أصبحت مطمئنا أكثر بعدما لمست من اللاعبين الرغبة في الفوز خلال التدريبات، وطالبتهم بالمزيد من الالتزام داخل الملعب" .

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