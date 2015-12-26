الأهلي ' السلبي ' يسقط في فخ التعادل أمام دجلة

سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وادي دجلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد أن انتصر على حرس الحدود بثلاثية الأسبوع الماضي.

بتلك النتيجة وصل الأهلي للنقطة الـ13 وحافظ على المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري فيما رفع وادي دجلة رصيده من النقاط لتسع محتلا المركز الثالث عشر.

بدأ الأهلي المباراة بنفس تشكيل مباراة حرس الحدود التي فاز به بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

ضغط الأهلي مبكرا واستحوذ بشكل كامل على المباراة وكاد أن يسجل عن طريق عبد الله السعيد بعد كرة عرضية رائعة من إيفونا لكن الحضري كان لها بالمرصاد.

ثم تدخل القائم الأيمن للحضري لينقذ تسديدة صبري رحيل قبل أن يتألق الحضري وينقذ المتابعة من حسام غالي قبل أن يهدرها رمضان صبحي في أخطر فرص المباراة.

وعاد القائم من جديد ليتصدى لتسديدة يسارية من حسام غالي من خارج منطقة الجزاء قبل أن يطيح بها إيفونا.

وخرج حسام عاشور لاعب الوسط مصابا في الشوط الأول ليدفع بيسيرو بصالح جمعة بدلا منه.

في الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه على وادي دجلة الذي كان بلا أنياب هجومية تقريبا حتى حصل صالح جمعة على إنذارين متتاليين بسبب إدعاء السقوط ثم خطأ ساذج في وسط الملعب ليخرج في الدقيقة 68.

لكن الأهلي تدارك الموقف سريعا واستطاع أن يستحوذ على الكرة بشكل جيد لكن بناء الهجمات كان بطيئا للغاية.

وحصل محمد شريف لاعب وادي دجلة على كارت أحمر بعد إدعاء السقوط في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة مطالبا بالحصول على ضربة جزاء لكن سمير محمود عثمان منحه إنذارا ثانيا.