حسام عرفات: التعادل مع الأهلي عادل وعدم إذاعة المباريات أثر على تقييم الإعلام للفريق

أكد حسام عرفات لاعب وادي دجلة أن تعادل فريقه أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، نتيجة عادلة للفريقين.

الأهلي ووادي دجلة تعادلا سلبات بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت.

وقال حسام عرفات في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "التعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة، ةنحن سعداء بها".

عرفات أتبع "قدمنا أكثر من مباراة جيدة قبل التوقف، لكن عدم إذاعة المباريات أثر على تقييم المحللين لنا لأنهم لم يشاهدونا".

وأضاف "عقب التوقف مررنا بمباراتين سيئتين خسرنا فيهما أمام المصري وسموحة، لكن التعادل أمام الأهلي اليوم خطوة جيدة نحو العودة".

وسيلتي وادي دجلة مع حرس الحدود في الجولة الـ 11 يوم 30 من شهر ديسمبر الحالي.