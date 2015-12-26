أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسام عرفات: التعادل مع الأهلي عادل وعدم إذاعة المباريات أثر على تقييم الإعلام للفريق

Google+ Print
حسام عرفات: التعادل مع الأهلي عادل وعدم إذاعة المباريات أثر على تقييم الإعلام للفريق حسام عرفات: التعادل مع الأهلي عادل وعدم إذاعة المباريات أثر على تقييم الإعلام للفريق

أكد حسام عرفات لاعب وادي دجلة أن تعادل فريقه أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، نتيجة عادلة للفريقين.

الأهلي ووادي دجلة تعادلا سلبات بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت.

وقال حسام عرفات في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "التعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة، ةنحن سعداء بها".

عرفات أتبع "قدمنا أكثر من مباراة جيدة قبل التوقف، لكن عدم إذاعة المباريات أثر على تقييم المحللين لنا لأنهم لم يشاهدونا".

وأضاف "عقب التوقف مررنا بمباراتين سيئتين خسرنا فيهما أمام المصري وسموحة، لكن التعادل أمام الأهلي اليوم خطوة جيدة نحو العودة".

وسيلتي وادي دجلة مع حرس الحدود في الجولة الـ 11 يوم 30 من شهر ديسمبر الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع