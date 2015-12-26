الأهلي: تقييم بيسيرو؟ الكرة ليست كالطبخ.. وبتروسبورت لا يساعد فكره

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن تقييم مدرب الفريق جوزيه بيسيرو لن يكون بناء على نتائجه في الفترة الحالية.

وتعادل الأهلي اليوم السبت مع وادي دجلة سلبيا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ولعب الأهلي تحت قيادة بيسيرو 7 مباريات في الدوري، فاز في 4 وتعادل مرة وخسر مباراتين.

وقال عبد الوهاب لقناة "TEN" عقب المباراة: "لمسات بيسيرو تحتاج إلى وقت من أجل الظهور مع الفريق، فكرة القدم ليست كالطبخ حتى تظهر النتائج سريعا".

وتابع "بيسيرو يمتلك سيرة ذاتية كبيرة، وفكره بدأ يظهر مع الفريق".

وأشار عبد الوهاب إلى أن الأهلي يعاني بسبب اللعب على ملعب بتروسبورت.

وأوضح "أعربنا عن رغبتنا في عدم اللعب في بتروسبورت أكثر من مرة لأنه لا يساعد فكر بيسيرو، ولكننا نقدر الظروف الأمنية".

وواصل متما "سنلعب مباراة أسوان المقبلة على ملعب برج العرب، وسنقيم بعدها الموقف".