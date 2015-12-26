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في الرحيل الكبير نحبهم أكثر.. 19 فنانًا ودعوا الحياة في 2015

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في الرحيل الكبير نحبهم أكثر.. 19 فنانًا ودعوا الحياة في 2015 في الرحيل الكبير نحبهم أكثر.. 19 فنانًا ودعوا الحياة في 2015

صورة تجمع عدد من الفنانين الذين ودعوا الحياة في 2015

إعداد – محمد الموجي

يقول الشاعر محمود دوريش في قصيدة: «في الرحيل الكبير أحبك أكثر»، ومعظم البشر في الرحيل الكبير يتذكرون بعضهم أكثر وقد يحبون بعضهم أكثر وأكثر، لكن هل الرحيل الكبيرهو ذلك الغياب الذي كره وهزم درويش كافة أشكاله وعلى رأسهم الموت؟ حينما قال:  هَزَمَتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها، هزمتك يا موتُ الأغاني في بلاد الرافدين،  مِسَلَّةُ المصريّ، مقبرةُ الفراعنةِ، النقوشُ على حجارة معبدٍ هَزَمَتْكَ، وانتصرتْ ، وأِفْلَتَ من كمائنك الخُلُودُ، فاصنع بنا، واصنع بنفسك ما تريدُ.

أو أنه الشخص الذي لم يخف منه الخيام في رباعياته، قائلًا: «لا تحسبوا أنى أخاف الزمان.. أو أرهب الموت إذا الموت حان»، وهو الأمر الذي أكده عباس العقاد: إذا فاجأني الموت في وقت من الأوقات، فإنني أصافحه ولا أخافه، إن درويش أنس الموت خلال قصائده، طالبًا منه أن يجالسه كي يختار قصديته الجديدة، وربما لو وافق لألقاها عليه وأعجبته… فيا موت إن كنت أنت  ذلك الرحيل الكبير، فنحن لا نخاف حضورك ولن توجعنا أحياءً أوموتى، بل سنقول في الرحيل الكبير نحبهم أكثر.

وترصد وكالة أونا، رحيل 19 فنانًا  خلال عام  2015 منهم:  نور الشريف، فاتن حمامة، عمر الشريف، هاني المصري، غسان مطر، إبراهيم يسري…

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