CNN: حريق مسجد في هيوستون يوم عيد الميلاد يبدو مثيرًا للشبهة

نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية عن مسؤولة اتحادية أمريكية قولها يوم السبت إن حريقا شب بمسجد في هيوستون ليلة عيد الميلاد يبدو مثيرا للريبة بعد ان اندلع في عدة أماكن.

وقالت (سي.إن.إن) إن النيران اشتعلت في المركز الإسلامي بهيوستون والمسجد خال تقريبا بعد صلاة الجمعة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. والمسجد جزء من مركز تسوق.

وأضافت نيكول سترونج من المكتب الاتحادي لمكافحة الكحوليات والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات متحدثة إلى (سي.إن.إن) أن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق. وقال التقرير إن 80 من رجال الإطفاء شاركوا في التصدي للحريق.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من سترونج.

وشاعت مشاعر معادية للمسلمين في الولايات المتحدة بسبب هجمات تبناها تنظيم داعش في فرنسا وفي ولاية كاليفورنيا وبسبب تصريحات لمرشحين محتملين للرئاسة في الولايات المتحدة.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إنه رصد هذا العام أسوأ سجل منذ ست سنوات لعمليات التخريب والترهيب ضد المساجد بالولايات المتحدة.