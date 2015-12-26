محمد بن زايد يزور محمية المرزوم بالمنطقة الغربية

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجولة تفقدية لمحمية المرزوم للصيد في المنطقة الغربية.

> وشملت جولة سموه زيارة ميدان المقناص وتعرف على التجهيزات والمرافق التي يتضمنها الميدان والتي تستخدم الطرق التقليدية في الصيد من خلال ركوب الهجن العربية الأصيلة كما تجول سموه في منطقة استقبال الصقارين واطلع على الخدمات المقدمة للهواة والمحترفين.

رافق سموه خلال الجولة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لشرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير الفعاليات التراثية في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي واحمد بن هياي المنصوري مدير محمية المرزوم حول الأدوار التي تقوم بها المحمية في تعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي المحمية والانشطة المختلفة التي تقوم بها والتجهيزات المتطورة التي تتضمنها .

وأشارا الى ان محمية المرزوم تسعى في جعل ابوظبي الوجهة الأساسية والأهم على المستوى العالمي والإقليمي في مجال البيزرة والصيد المستدام بالصقور بالطرق التقليدية اضافة الى تقديم تجربة ثقافية فريدة للصيد التقليدي مع الحرص على استدامة الفصائل وتعزيز الوعي بالبيزرة وغيرها من التراث الإماراتي الأصيل وإكثار الحبارى واطلاق الصقور بالبرية ..وأوضحا ان المحمية تدعم الصيد بالصقور باعتبار الصقارة إرثا ثقافيا هاما وقيمة معنوية كبيرة وجزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتراث الإماراتي حيث تسمح المحمية إتاحة المجال للصقارين لممارسة هذه الهواية الأصيلة داخل الدولة ضمن إطار الصيد المستدام وتماشيا مع قانون الصيد في إمارة أبوظبي.

وثمن سموه في نهاية الجولة الجهود القائمة على مشروع المحمية في سبيل المحافظة على الأصالة والهوية الثقافية والرياضية لأبناء المنطقة والعمل على استدامة البيئة المحلية بما تحويه من حياة برية طبيعية ونقلها للأجيال القادمة وتعريف الزائرين بتراث الآباء والأجداد .