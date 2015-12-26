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بالصور.. الجمعية الخيرية بنجوع الزناقطة تحتفل بالمولد النبوى الشريف

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بالصور.. الجمعية الخيرية بنجوع الزناقطة تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالصور.. الجمعية الخيرية بنجوع الزناقطة تحتفل بالمولد النبوى الشريف
نظمت الجمعية الخيرية بنجوع الزناقطة بمدينة الأقصر، اليوم السبت، احتفالية كبيرة بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وبدأت الاحتفالية التى حضرها المئات من أطفال حضانة الجمعية وأسرهم بتلاوة القارئ الشيخ محمد صالح آيات من كتاب الله، تبعها كلمة لفضيلة الشيخ محمد مرتضى عن أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - كما أشاد الشيخ محمد مرتضى بالحضانة والقائمين عليها.

وتحدثت خديجة يوسف مديرة الحضانة بالجمعية عن سيرة النبى - صلى الله عليه وسلم - وتربية الأطفال على محبة رسول الله، ثم كرم فضيلة الشيخ أحمد مرتضى عددا من أطفال الحضانة، كما قدم المبتهل عبد الله جوهر عددا من الأناشيد الدينية والمدائح.

وشدد فضيلة الشيخ أحمد مرتضى رائد ساحة المرتضى بالأقصر خلال كلمته الاحتفالية على ضرورة الاهتمام بالنشء، وتعليمهم محبة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وتربيتهم على الإسلام الصحيح ومبادئه السمحة العظيمة، وما تحققه هذه التربية من سعادة الإنسان فى دنياه وأخراه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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