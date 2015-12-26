650 ألف صياد يطالبون محافظ كفر الشيخ الجديد بتحقيق مطالبهم"المهملة"

طالب أحمد نصار نقيب الصيادين اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ الجديد، بالعمل على إعادة بحيرة البرلس كما كانت والحفاظ عليها من مافيا الاراضي وحماية الصيادين العاملين بها خاصة من أبناء بلطيم والبرلس ومنية المرشد وبرمبال وسيدي سالم.

وأضاف نصار فى تصريحات اليوم :أن الصيادين يطالبون المحافظ بالاهتمام بحل مشاكلهم وتطوير وتوفير الخدمات خاصة للصيادين العاملين بالبحر المتوسط سواء في برج البرلس أو أبو خشبة أو الجزيرة الخضراء أو السكري أو برج مغيزل.

وقال نصار،أن الصيادين يطالبون بسرعة إنشاء مدرستين ثانويتين فنيتين لتعليم حرفة الصيد إحداهما فى مدينة البرلس والثانية فى منطقة الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس مشيرا إلى أن وزير التعليم الفنى السابق وافق على إنشاء مدرسة الجزيرة الخضراء.

وتابع نقيب صيادى كفر الشيخ :الصيادون يطالبون أيضا بسرعة إنشاء ميناء الصيد البحرى فى منطقة بركة غليون ببرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بعد الانتهاء من كافة الاجراءات حيث توفر الميناء أكثر من 10 ألاف فرصة عمل وتخدم قطاع الصيد البحرى وتساعد على إحداث تنمية إقتصادية وتوفير احتياجات الصيد لإحداث تنمية حقيقية للثروة السمكية بالمحافظة.

ويشكل الصيادين بكفر الشيخ قطاع كبير سواء العاملين فى البحر الابيض أو بحيرة البرلس أو نهر النيل ويصل عددهم أكثر من 650 ألف وتعد كفر الشيخ من أهم المحافظات فى انتاج الأسماك بجميع أنواعها "البحرية - النيلية - أسماك البحيرة -الإستزراع السمكى"، حيث تنتج اكثر من 45% من الأسماك في مصر .