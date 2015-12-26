المحمدي لـ في الجول: لن أترك هال سيتي

أعلن الجناح الأيمن المصري أحمد المحمدي وبصفة نهائية إغلاقه ملف إمكانية رحيله عن فريقه هال سيتي في فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وارتبط اسم المحمدي كثيرًا في الفترة الماضية بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. ( اقرأ التفاصيل )

وسجل المحمدي 3 أهداف مع هال سيتي هذا الموسم.

وعقب فوز فريقه اليوم على حساب فريق بيرنلي ومع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية اختص المحمدي FilGoal.com للكشف عن وجهته المقبلة.

وقال المحمدي لـFilGoal.com: "لن أترك هال سيتي في يناير المقبل، ومستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

وتابع "أكرر مرة أخرى أنا مستمر مع هال، وسنعود للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن بفوز هال سيتي اليوم على بيرنلي رفع رصيده للنقطة 44 في المركز الثالث.