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تسجيل منسوب للبغدادي: نزداد صلابة في وجه القصف

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تسجيل منسوب للبغدادي: نزداد صلابة في وجه القصف تسجيل منسوب للبغدادي: نزداد صلابة في وجه القصف

أبو بكر البغدادي

قال تسجيل صوتي منسوب لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إن الغارات الجوية التي تشنها روسيا والتحالف بقيادة الولايات المتحدة فشلت في إضعاف التنظيم.

وقال صوت المتحدث في التسجيل “كونوا على يقين أن الله سينصر عباده المؤمنين وأبشروا أن دولتكم بخير وكلما ازدادت الحرب ضدها واشتدت بها المحن كلما ازداد صفها نقاء وازدادت صلابة.”

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل الذي بث على حسابات على تويتر اعتادت نشر بيانات الدولة الإسلامية.

وانتقد التسجيل كذلك جهود لإنشاء تحالف من دول إسلامية لقتال التنظيم.

وقالت الرسالة “لو كان تحالف إسلاميا لأعلن براءته من أسياده اليهود والصليبيين.. لجعل هدفه قتل اليهود وتحرير فلسطين.”

ويسيطر التنظيم المتشدد على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسوريا لكنه يواجه حملات عسكرية مكثفة في الأسابيع الأخيرة.

 

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