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نشرة ONA للفضائيات| «النهار» تفاوض محمود سعد.. وعمرو عبد الحميد يحتفل بالكريسماس.. و«الحسيني» يجدد لـ «ONTV»

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نشرة ONA للفضائيات| النهار تفاوض محمود سعد..وعمرو عبد الحميد يحتفل بالكريسماس..و"الحسيني" يجدد لـONTV..وأردوغان في حوار مسجل علي " العربية"

  محمود سعيد وعمرو عبد الحميد “الحسيني” 


> إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أكد مصدر بقناة النهار في تصريح خاص لوكالة ONA، أننا في حالة حوار ومفاوضات مع الإعلامي محمود سعد حول البرنامج الجديد الذي سيقدمه علي شاشة النهار في مطلع 2016.. للمزيد

محمود سعد

محمود سعد

قال الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج ” السادة المحترمون” علي شاشة ONTV، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه جدد تعاقده مع القناة.. للمزيد 

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني

 

يودع الكاتب الصحفي،عادل حمودة، برنامج ” أخر النهار” غداً، والذي يبث علي شاشة النهار، حيث من المقرر أن يقدم أخر حلقة من البرنامج بلقاء حصري مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.. للمزيد

عادل حمودة

عادل حمودة

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة العربية، عبر “فيسبوك”، عن إجراء الإعلامية “منتهي الرمحي” حواراً مسجلاً مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي ومن المقرر بثه غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، ويدور اللقاء حول كيف تتعرض المنطقة لعمليات تقسيم طائفية.. للمزيد

أردوغان

أردوغان

أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع علي شاشة سكاي نيوزعربية، مساء أمس الجمعة تقريرا خاصا من داخل كنيسة مارجرجس بخير شبرا ، احتفالا بعيد الميلاد الجديد.. للمزيد

 

عمرو عبدالحميد

عمرو عبدالحميد

 

قال الفنان ماجد القلعى ، إنه يقدم برنامج جديد كوميدي ينتقد فيه أداء مذيعي التوك شوك، مضيفا أن الإعلامى أحمد موسى “حكاية لوحده” ويذكره بالثورجية أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. للمزيد

ماجد القلعي

ماجد القلعي

 

كشفت مصادر بماسبيرو في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، عن كواليس أولي حلقات برنامج توك شو ماسبيرو الجديد ” أنا مصر” والمقرر بثه علي شاشة الفضائية المصرية حيث من المقرر أن يتم تسجيل أولي حلقات البرنامج يوم الأثنين المقبل كحلقة مسجلة لكي تذاع ليلة رأس السنة.. للمزيد

كواليس أولي حلقات «توك شو» ماسبيرو «أنا مصر»

كواليس أولي حلقات «توك شو» ماسبيرو «أنا مصر»

 

 

 

 

 

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