نشرة ONA للفضائيات| «النهار» تفاوض محمود سعد.. وعمرو عبد الحميد يحتفل بالكريسماس.. و«الحسيني» يجدد لـ «ONTV»



> إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أكد مصدر بقناة النهار في تصريح خاص لوكالة ONA، أننا في حالة حوار ومفاوضات مع الإعلامي محمود سعد حول البرنامج الجديد الذي سيقدمه علي شاشة النهار في مطلع 2016.. للمزيد

قال الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج ” السادة المحترمون” علي شاشة ONTV، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه جدد تعاقده مع القناة.. للمزيد

يودع الكاتب الصحفي،عادل حمودة، برنامج ” أخر النهار” غداً، والذي يبث علي شاشة النهار، حيث من المقرر أن يقدم أخر حلقة من البرنامج بلقاء حصري مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.. للمزيد

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة العربية، عبر “فيسبوك”، عن إجراء الإعلامية “منتهي الرمحي” حواراً مسجلاً مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي ومن المقرر بثه غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، ويدور اللقاء حول كيف تتعرض المنطقة لعمليات تقسيم طائفية.. للمزيد

أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع علي شاشة سكاي نيوزعربية، مساء أمس الجمعة تقريرا خاصا من داخل كنيسة مارجرجس بخير شبرا مصر ، احتفالا بعيد الميلاد الجديد.. للمزيد

قال الفنان ماجد القلعى ، إنه يقدم برنامج جديد كوميدي ينتقد فيه أداء مذيعي التوك شوك، مضيفا أن الإعلامى أحمد موسى “حكاية لوحده” ويذكره بالثورجية أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. للمزيد

كشفت مصادر بماسبيرو في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، عن كواليس أولي حلقات برنامج توك شو ماسبيرو الجديد ” أنا مصر” والمقرر بثه علي شاشة الفضائية المصرية حيث من المقرر أن يتم تسجيل أولي حلقات البرنامج يوم الأثنين المقبل كحلقة مسجلة لكي تذاع ليلة رأس السنة.. للمزيد