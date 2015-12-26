بعد إسقاط ليستر.. كلوب: لا أشغل بالي بالمركز الرابع

اعترف يورجن كلوب المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأن بلوغه المركز الرابع في جدول الترتيب ليس بين اهتماماته في الوقت الحالي.

ليفربول فاز على ليستي سيتي بهدف مقابل لا شيئ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة، قال كلوب في تصريحات لشبكة قنوات "سكاي سبورت": "ليس علينا أن نحلم بما هو بعيد في الفترة الحالية، بالتحديد نحن لا نملك الوقت للحلم من الأساس.

كلوب أتبع "لا نملك وقت للحلك، لا نملك وقت للاحتفال بالفوز، فكل ما يمكننا فعله هو الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري، لأن علينا أن أنكون دائما مستعدين".

وأضاف "التغييرات كانت رائعة، بنتيكي حل بديلا فأحرز هدف اللقاء، وأوريجي أيضا كان رائعا قبل خروجه لكن الإصابة منعته من استكمال اللقاء".

ويلتقي ليفربول مع نظيره سندرلاند يوم 30 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 19 في ختام الدور الأول من المسابقة.