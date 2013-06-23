عمر عامر بشأن قضية "وادي النطرون": "الرئاسة" لا تعلق على أحكام القضاء

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

نفى السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن يكون اجتماع الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بشأن النقاش حول تغيير الحكومة.

وأكد عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه ليس هناك نية لتغيير الحكومة بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الدعوة إلى الحوار مع المعارضة قائمة وليست في حاجة إلى تجديد، مؤكدا أن لقاء الرئيس محمد مرسي مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، ركز على خطة القوات المسلحة لتأمين المنشآت الإستراتيجية، مؤكدا أنه لا يوجد ربط بين لقاء الرئيس مع وزير الدفاع والبيان الأخير عن الأوضاع السياسية.

ورفض المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التعليق على حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية، اليوم، في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون بقوله: "رئاسة الجمهورية لا تعلق على أحكام القضاء".