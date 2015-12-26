صور| تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات رئاسة جامعة سوهاج

اعلن دكتور ماهر مصباح، رئيس اللجنة المشرفة على اختيار رؤساء الجامعات، فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الموافق 26 ديسمبر2015، ولمدة 6 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 31 من الشهر نفسه.

وأضاف رئيس اللجنة أن الأوراق المطلوب تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، فيما يخص الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج، هي: السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على «الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي وبناء شركات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعي».

كما أكد مصباح أن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة مطالبين بتقديم بيان حالة يشتمل على «الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات» على أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة، وكذلك على المرشح تقديم خطة لتطوير الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم عدد 8 نسخ من الأوراق، منها نسخة أصلية و7 نسخ مصورة .

جدير بالذكر أن دكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة الحالي، مستمر في مزاولة مهامه كرئيس للجامعة إلى نهاية فترته في 30 مارس 2016 أو حتى يتم البت من قبل اللجنة المشرفة لاختيار منصب رئيس الجامعة، كما أن له الحق فى الترشح لفترة رئاسية جديدة.

هذا ويتضمن الجدول الزمني لاختيار منصب رئيس جامعة سوهاج، يوم 31 ديسمبر الساعة 2 ظهرًا، لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن يتم تلقي طلبات الطعون يوم 2 و3 يناير، أما اجتماع اللجنة للبت في الطعون واعلان القائمة النهائية للمتقدمين فسيتم يوم 4 يناير، أما يوم 5 يناير فسيتم مقابلة المتقدمين واعداد التقرير النهائي.