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تحالف سوري تدعمه أمريكا ينتزع سدًا على نهر الفرات من داعش

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تحالف سوري تدعمه أمريكا ينتزع سدًا على نهر الفرات من داعش تحالف سوري تدعمه أمريكا ينتزع سدًا على نهر الفرات من داعش

داعش

قال المتحدث باسم المرصد السوري، إن تحالفًا معارضًا من جماعات كردية وعربية تدعمه الولايات المتحدة انتزع من داعش يوم السبت سدًا على نهر الفرات ليقطع طريق إمداد رئيسيًا على المتشددين على ضفتي النهر.

وقال العقيد طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية إن التقدم السريع خلال الليل لآلاف من مقاتلي التحالف مكنهم من انتزاع السيطرة على السد بعد ظهر يوم السبت.

ويزود السد مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش بالطاقة ويبعد 22 كيلومترًا عن الرقة معقل التنظيم في سوريا.

وحصل التحالف على دعم في إطار تغيير الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في قتال  داعش بسوريا هذا العام من محاولة تدريب آلاف المقاتلين خارج البلاد إلى إمداد جماعات يقودها أشخاص تثق بهم واشنطن.

 

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