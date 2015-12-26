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صور| شعراء وأدباء إدفو يلتقون بطلاب مدرسة مصنع السكر الثانوية المشتركة

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نظم نادي الأدب بثقافة «إدفو» ندوة تثقيفية،  داخل مدرسة «مصنع سكر إدفو» الثانوية المشتركة، كأول لقاء يجمع بين شعراء وأدباء إدفو وتلاميذ المدرسة.

بدأ اللقاء بنقاش مفتوح بين الشعراء وتلاميذ المدرسة حول الانتماء للوطن وأهمية أن يكون الإنسان نفسه بعيدًا عن الأفكار الهدَّامة والمتطرفة، وأهمية الشعر والفن فى الحياة وضرورة القراءة.

ثم أعقب ذلك عرض لبعض مواهب تلاميذ المدرسة في كتابة الشعر والإلقاء، واختتم اللقاء بإلقاء الشعراء مجموعة من قصائدهم والتي لاقت إعجابًا شديدًا من الحضور.

وشارك في الندوة كلًا من  الشعراء، حسين صالح خلف الله وعز الدين الأسواني وحامد عامرحامد ومجدي فايز وأحمد الليثي والشاروني.

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