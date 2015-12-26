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رغم الطرد المباشر.. حمادة أنور يؤكد مشاركة علي جبر أمام بتروجيت

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رغم الطرد المباشر.. حمادة أنور يؤكد مشاركة علي جبر أمام بتروجيت رغم الطرد المباشر.. حمادة أنور يؤكد مشاركة علي جبر أمام بتروجيت

أكد حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك مشاركة المدافع علي جبر أمام بتروجيت، في مباراة الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع بتروجيت مساء الإثنين المقبل على ملعب السويس، ضمن مباريات الجولة الـ 11.

علي جبر تحصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج مراقب المباراة في أعقاب اللقاء، ليؤكد أن مدافع الزمالك سيتم إيقافه لمباراتين، هما مباراتي غزل المحلة وبتروجيت.

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وقال حمادة أنور في تصريحات لـ FilGoal.com: "تصريحات مراقب المباراة خاطئة، وعلي جبر يحق له المشاركة في اللقاء".

أنور أتبع "لائحة اتحاد الكرة تقول أن الطرد المباشر عقوبته الإيقاف مباراتين في حالة تعمد الإيذاء، أما في في حالات التدخلات العادية مثل حالة علي جبر، فالعقوبة مباراة واحدة".

وأضاف "علي جبر سيكون متواجدا بشكل طبيعي مع الفريق أمام بتروجيت، ومشاركته من عدمها في يد المدرب".

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