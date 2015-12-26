رئيس دجلة يعترض على وجود جماهير للأهلي

اعترض ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على تشجيع بعض حضور مباراة فريقه أمام الأهلي، للفريق الأحمر.

ويستضيف دجلة الفريق الأحمر على ملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

واستدعى رئيس دجلة منظم المباراة للاحتجاج على تواجد حضور مساند للأهلي في المدرجات.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد صرح أن استاد الدفاع الجوي أبدى تحفظه على استضافة مباراة وادي دجلة والأهلي ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري العام.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يحدث لغط حول ملعب مباراة طرفها الأهلي بعد مشكلة مباراة حرس الحدود.