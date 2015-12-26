وزير خارجية اليمن يبحث مع "حقوق الإنسان المصرى" الأوضاع فى بلاده

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، اليوم السبت، مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى محمد فائق، بالقاهرة، مجالات العمل المشترك وتعزيز العلاقات البينية بين اليمن ومصر فى مختلف المجالات المتصلة بالسياسة وحقوق الإنسان وذلك للإسهام فى تعزيز التعاون المشترك.

وأكد وزير الخارجية اليمنى على أهمية تعزيز العلاقات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومع الجهات العربية المتخصصة لتوضيح الحقائق والانتهاكات التى ترتكبها مليشيا الحوثى وصالح الانقلابية وجرائمها ضد الإنسانية وحصار المدن واستهداف المدنين وتجنيد الأطفال فى الحروب.

من جهته أكد رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان على عمق الروابط التاريخية ما بين الشعب المصرى واليمنى عبر التاريخ، متمنياً الاستقرار الداخلى لليمن من خلال الحوار السياسى الذى يجرى حاليا والذى تقوده الأمم المتحدة.

كما أكد فائق استعداد بلاده للتعاون مع الجانب اليمنى وتنسيق المواقف المشتركة فى مجال حقوق الإنسان فى المحافل الإقليمية والدولية.