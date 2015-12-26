مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف مقهى عن طريق الخطأ بإجدابيا الليبية

>لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران ، جراء قصف سلاح الجو الليبى عن طريق الخطأ مقهى فى المنطقة الصناعية بإجدابيا .

وقال مصدر مطلع بمدينة أجدابيا اليوم السبت، إن شخصين قتلا وأصيب آخران إثر قصف سلاح الجو عن طريق الخطأ مقهى فى المنطقة الصناعية بمدينة إجدابيا.

وأضاف المصدر، أن المستهدف من القصف مركزا للأرصاد الجوية تستغله الجماعات الإرهابية مقرا لها ، لافتا إلى أن معظم مرتادى مقهى النيل المقصوف هم من الجنسية السودانية.

يذكر أن مدينة أجدابيا شهدت الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين شباب حى 7 أكتوبر بمساندة شباب التيار السلفى فى المدينة ضد عناصر المليشيات المسلحة التابعة لما يعرف بمجلس شورى ثوار أجدابيا .

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