جولة بوكسينج داي.. بالفيديو - ليفربول يعطل مسيرة ليستر.. تشيلسي يتعثر وسيتي يتألق

نجح ليفربول في تحقيق انتصار مهم على المتصدر ليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف نظيف.

جولة البوكسينج داي بدأت اليوم بانتصار لستوك سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد قبل أن تتواصل مع سبع مباريات.

وعطل ليفربول مسيرة ليستر سيتي الذي بات مهددا بفقدان الصدارة في حال فوز أرسنال اليوم على ساوثامبتون.

في مباراة قوية وحماسية خلال الشوط الأول لم ينجح أحد الفريقين من خطف التقدم لتألق حارسي الفريق كاسبر شمايكل من ليستر وكذلك مينيوليه من ليفربول.

في الشوط الثاني نجح البديل كريستيان بينتيكي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 62 بعد أن حول عرضية فيرمينو من الناحية اليسرى داخل الشباك.

وضغط ليستر بعد تلقي الهدف محاولا إدراك التعادل إلا أن فرصه اصطدمت بتألق مينيوليه وكذلك دفاع ليفربول.

وشهدت اللحظات الأخيرة ضياع فرصة غريبة من ليفربول بعد خروج كاسبر شمايكل من مرماه للمشاركة في ركنية لكن نفذ أصحاب الأرض هجمة مرتدة لكن أهدرها بينتيكي بغرابة شديدة.

شاهد هدف المباراة

في مباراة أخرى فشل تشيلسي في مواصلة انتصاراته بعد أن حقق تعادلا مثيرا على ملعبه مع واتفورد بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها على ملعب ستامفورد بريدج.

اختبار الهولندي جوس هيدينك الأول لم يكن ناجحا إذ لم يحالفه الحظ في تحقيق الفوز في عودته من جديد لستامفورد بريدج.

تقدم تشيلسي عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 32 بعد أن تابع كرة داخل منطقة الجزاء في ليسددها بيسراه على الطائر داخل الشباك.

لكن التقدم لم يدم طويلا بعد أن حصل واتفورد على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماتيتش حولها دينيي داخل شباك كورتوا في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني فاجأ أوديون إيجالو مهاجم واتفورد الجميع ليسجل الثاني للضيوف بعد تسديدة بيسراه تحول اتجاهها لتخدع كورتوا.

لكن دييجو كوستا نجح من جديد في معادلة النتيجة بعد أن سجل الثاني في الدقيقة 65، وحصل تشيلسي على فرصة الفوز وقتل المباراة لكن أوسكار أهدر ركلة الجزاء بعد أن تعثر قبل التسديد.

شاهد أهداف المباراة

في ملعب الاتحاد نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير على ضيفه سندرلاند بأربعة أهداف مقابل هدف.

أصحاب الأرض لم يمنحوا الضيوف كثيرا إذ سجل ستيرلنج الهدف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يضيف يايا توريه الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية رائعة.

في الدقيقة 22 أضاف ويلفريد بوني الهدف الثالث لمانشستر سيتي برأسية حول بها عرضية كيفين دي بروين.

وفي الشوط الثاني أضاف كيفين دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 54 بعد جملة رائعة أنهاها البلجيكي بتسديدة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وسجل فابيو بوريني هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 69 حفظ به ماء وجه سندرلاند.

شاهد أهداف المباراة