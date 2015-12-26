محافظ الشرقية السابق يهنئ الجديد ويناشد الأهالى عدم تنظيم وقفات احتجاجية

هنأ الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، المحافظ الجديد اللواء خالد سعيد، وناشد أهالى المحافظة بعدم تنظيم أى وقفات احتجاجية.

وجاء ذلك فى بيان إعلامى نشرته البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وجاء فيه "يتقدم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق بخالص التهنئة القلبية إلى اللواء خالد محمد سعيد محافظ الشرقية الجديد، متمنيا له دوام التوفيق، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه إلى ما فيه الخير لمحافظة الشرقية".

كما يناشد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، شباب وأهالى الشرقية الكرام بعدم الوقوف أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية، حفاظا على مصلحة البلد، ونحن جميعا يهمنا المصلحة العامة لرفعة الوطن.