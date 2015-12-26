مصر تستورد حمالات صدر بـ42 مليون جنيه ومايوهات حريمى بـ7 ملايين فى 6 شهور

أثارت التصريحات التى أدلى بها، نائب محافظ البنك المركزى "جمال نجم"، عن ارتفاع حجم واردات مصر من "قمصان النوم" إلى 103 ملايين جنيه، جدلا واسعا فى إشارة إلى أزمة الاستيراد وزيادة معدلاتها مؤخرا.

وفى إحصائيات رسمية حصل عليها "اليوم السابع"، كشفت أن ليس فقط قمصان النوم ضمن الواردات الاستفزازية، حيث تستورد مصر حمالات صدر خلال 6 شهور بالعام الجارى 2015، بنحو 42 مليون جنيه، ومايوهات حريمى بمبلغ 7 ملايين جنيه.

كما كشفت البيانات، أن المايوهات الرجالى بأكثر من 8 ملايين جنيه، وسراويل داخلية بقيمة 32 مليون جنيه، وبلغت مستحضرات العناية بالقدمين نحو 9 ملايين، وشفرات حلاقة بـ20 مليون جنيه.

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