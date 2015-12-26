مصدر بـ«النهار»: نتحاور مع «محمود سعد» حول فكرة برنامجه الجديد 2016

كتبت- إنجي لطفي

أكد مصدر بقناة النهار في تصريح خاص لوكالة ONA، أننا في حالة حوار ومفاوضات مع الإعلامي محمود سعد حول البرنامج الجديد الذي سيقدمه علي شاشة النهار في مطلع 2016.

وأضافت المصادر أن القناة عرضت علي سعد تقديم برنامج تنموي يساهم في خدمة الناس والمواطنين علي أن تتضمن فقرات البرنامج فقرات فنية خفيفة علي غرار الحلقات التي قدمها مثل: حلقة أنغام وعلي الحجار.

وتابعت المصادر: أن القناة وضعت في خطتها ميزانية كبيرة للبرنامج في حال موافقة سعد علي تقديمه موضحة المصادر أننا مازالنا في مرحلة مفاوضات وحوار معه.