تمرد المنيا: البطالة والتعديات علي الأراضي تحديات تواجه المحافظ الجديد

أصدرت حركة تمرد بالمنيا، اليوم، بياناً، يتضمن أبرزالتحديات التي تواجه اللواء طارق نصر محافظ المنيا الجديد، وتحتاج إلي تدخل سريع وحاسم منه، وأبرزها انتشار البطالة بين الشباب، وفساد المحليات، والتعديات علي الأراضي الزراعية والصحراوية، وحوادث الطرق.

وقال محمد مختار مسئول الحركة بالمنيا، أن جميع الطرق بالمحافظة تشهد حوادث مرورية يومياً، ونزيف الأسفلت لايتوقف علي الطريق الزراعي مصر-أسوان، وأصبح طريقاً يودي إلي الموت السريع فلا يكاد يمر يوماً واحداً بالمحافظة دون وقوع حادث يخلف وراءه موتي ومصابين.

وأضاف مختار، أن المحافظ الجديد عليه أن يواجه ظاهرة التعديات المستمره علي الأراضي الزراعية والإستيلاء علي الأراضي الصحراويه، لافتاًأنه لايجرؤ مواطن واحد مهما بلغ منصبه أن يحفر بئر مياه جوفي واحد أو يقوم بإستصلاح شبر أرض دون أن يقوم بإرضاء عناصر إجرامية يقومون بالإستيلاء علي الأراضي بقوة السلاح.

وأوضح مختار أن البطالة المنتشرة بين الشباب تحتاج من المحافظ الجديد أن يضع خطه لجذ الإستثمارات بالمحافظه لتشغيل الشباب الذي يتسكع في الشوارع ويجلس علي المقاهي بالساعات، كما يجب أن يضرب المحافظ بيد من حديد علي الفساد الذي استشري بالمحليات وحالة الجمود والكسل والروتين المعتاده، وأن يقوم بإجراء حركة تنقلات غير مسبوقه في الديوان العام.

وانتهي البيان بضرورة أن يطبق المحافظ الجديد خطة الدولة التي تهدف إلي القضاء علي الإحتكار وخفض الأسعار، وخاصة اللحوم والسلع الأساسية، وأن يهتم بالمنطقة الصناعية بعد الإهمال الذي تعرضت له علي يد المحافظين السابقين مع تغير مجلس إدارتها، والأهتمام بشوارع المدن والأحياء بتنظيفها ورصفها.