الجارديان: «نادي السيارات» لعلاء الأسواني يكشف عن «بلاد على حافة تغيير عنيف»

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن رواية نادي السيارات لمؤلفها الروائي علاء الأسواني “تكشف عن بلاد على حافة تغيير عنيف”.

وأضافت الصحيفة في عرضها للرواية أن ترجمتها للإنجليزية هو حاجة ملحة وهو ما حدث بالفعل في إبريل الماضي.

وقالت الصحيفة إن علاء الأسواني الذي تعد رواياته الأكثر مبيعًا في الوطن العربي يتعرض لتضييق من جانب سلطات بلاده، حيث تم منعه من إقامة إحدى الندوات في ديسمبر، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية من جانبها.