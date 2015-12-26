في الجول يكشف - الدوري المصري في طريقه للرحيل عن TEN

يدرس رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "برومو ميديا" التي اشترت حقوق بث الدوري المصري، إنشاء قناة جديدة لنقل مباريات المسابقة.

شركة "برزنتيشن" راعية الاتحاد المصري لكرة القدم باعت حقوق البث لنجيب ساويرس حصريا داخل مصر والذي بدوره باع حقوق بث المباريات لقناتي TEN والحياة.

وعلم FilGoal.com أن ساويرس يدرس الرحيل بالدوري المصري من قناة TEN بسبب الديون التي تعصف بالقناة والمرتبات المتأخرة للعاملين، في ظل التزامه بسداد مستحقات شراء حقوق البث لشركة برزنتيشن.

وينوي ساويرس إنشاء قناة جديدة على نفس تردد قناته "OnTV Live" باسم جديد، لنقل مباريات الدوري المصري باستوديو تحليلي من تقديم مدحت شلبي.