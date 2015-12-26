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موقف الحدود يزداد تأزم.. طلائع الجيش يفوز بهدف عيد

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موقف الحدود يزداد تأزم.. طلائع الجيش يفوز بهدف عيد موقف الحدود يزداد تأزم.. طلائع الجيش يفوز بهدف عيد

فاز طلائع الجيش على نظيره حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

أحمد عيد عبد الملك سجل هدف الطلائع الوحيد في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها على الطائر في مرمى محمد نادر.

حرس الحدود كان له ركلة جزاء مستحقة لمهاجمه محمد فاروق بنزيمة، لكن حكم اللقاء لم يحتسبها، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء.

فوز طلائع الجيش رفع رصيده للنقطة الـ 12 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند ثلاث نقاط في المركز الـ 17 وقبل الأخير.

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