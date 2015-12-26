"سلبية القرار والهلايل والدابودية والصرف الصحى" أسباب تغيير محافظ أسوان

865 يوماً على تولى اللواء مصطفى يسرى

محافظ الأزمات

تعددت الأسباب حول قرار استبعاد اللواء مصطفى يسرى من منصبه كمحافظ لأسوان، خلال حركة المحافظين التى صدرت اليوم السبت، ويرصد "اليوم السابع" أبرز هذه الأسباب.>وتعد الفترة الزمنية التى قضاها اللواء مصطفى يسرى السيد عطالله، محافظاً لأسوان، وبلغت 865 يوماً، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وإصداره أول حركة للمحافظين فى 13 أغسطس من عام 2013 ، ليأتى "يسرى" خلفاً للواء إسماعيل عطية، السبب الرئيسى فى قرار استبعاده، بعد أن صدرت أكثر من تغييرات على المحافظين، وظل محافظ أسوان باقياً فى منصبه.>أطلق مجموعة من المواطنين على محافظ أسوان السابق اللواء مصطفى يسرى، لقب "محافظ الأزمات"، وبعد مرور يومين فقط على قرار توليه المنصب، حاصر مجموعة من الإخوان ديوان عام محافظة أسوان، احتجاجا على فض ميدان رابعة، وحطموا واجهة المبنى، وأشعلوا النيران فى سيارات الأمن المركزى واعتدوا على 14 قيادياً بمديرية أمن أسوان بالضرب والسحل، بعد احتجازهم فى غرفة أسفل مبنى الديوان.

وشهدت المدينة السياحية خلال فترة توليه، عدداً من الأزمات لم يسبق لأسوان أن شهدتها من قبل، ولعل أبرزها مذبحة عائلتى "الهلايل والدابودية" والتى راح ضحيتها نحو 26 شخصاً أخذاً بالثأر، بجانب مصرع حوالى 50 شخصاً فى حادثتين متفرقتين بمنطقة الكرابلة على الطريق الصحراوى بالقرب من مركز إدفو، والتى تعانى من إهمال البنية الأساسية للطرق.

سلبية القرار

تسريب مياه الصرف فى النيل

توفير الوحدات السكنية

مستشارو المحافظ

>انتقد الكثير من أهالى أسوان، أداء اللواء مصطفى يسرى، واصفين قراراته بالسلبية، بعد تدهور شبكات الصرف الصحى، وانهيار الطرق، وتدنى مستوى النظافة فى المدينة السياحية، بجانب عدم التعامل بجدية مع قضايا الفساد.>وظلت أزمة تصريف مياه الصرف الصحى مباشرة إلى نهر النيل، قائمة ولم تحل على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى يعرض حياة المواطنين للخطر، ويؤدى إلى تلوث بيئى كبير يضر بالجميع.>وظل شباب محافظة أسوان، يحلم بتوفير الوحدات السكنية، بعد أن توقف مشروع الإسكان تماماً داخل محافظة أسوان، منذ عام 2008 ، بسبب خلاف بين محافظة أسوان ووزارة الأوقاف على أعمال الإنهاء والتسليم، مما أدى إلى وجود آلاف المواطنين فى قائمة الانتظار بعد دفع مقدمات حجز الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الآخرين المنتظرين ظهور إعلانات جديدة عن توفير وحدات سكنية.>وحرم اللواء مصطفى يسرى، أبناء أسوان، من حلم الإطاحة بمستشارين مكتب المحافظ، وظل معظمهم يمارسون أعمالهم بالرغم من صدور تورطهم فى قضايا فساد متعددة، ومع ذلك أبقى اللواء يسرى فى الاستعانة بهؤلاء المتقاعدين بالمعاش، فى وظائف استشارية وإشرافية مستحدثة بديوان عام المحافظة.