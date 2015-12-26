مستشار النقد الدولى: نجاح السيسى فاجأ للعالم.. ومستعدون لدعم مصر فى أى وقت

أكد الدكتور عبد الشكور شعلان، مستشار صندوق النقد الدولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر لم تطلب رسميا من صندوق النقد حتى الآن مساعدتها أو شهادة سلامة للاقتصاد المصرى، ولم تعلن رغبتها سواء فى الحصول على قرض الصندوق، مشيرا إلى أن جميع المسئولين فى الصندوق أبدوا استعدادهم لمساعدة مصر بمجرد ما تطلب ذلك.

وأشار شعلان إلى أن نجاح السيسى بهذه الصورة لم يتوقعه أحد وكان مفاجأة للجميع، حيث أثبت أن لديه إرادة قوية، خاصة بعدما أطلق مشروع قناة السويس فى ظل مرحلة صعبة تمر بها مصر.

أضاف أنه حينما نزل المصريون للشارع فى ثورتهم للإطاحة بالإخوان كان معظم الساسة الأمريكيون، يؤكدون أن الشعب المصرى لن يستطيع النجاح فى هذا، لكن إرادتهم كانت قوية وهذا ما أثار اندهاش العالم.

وقال شعلان إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة والعجز فى ميزان المدفوعات ومنظومة الدعم التى تستحوذ على نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة ومنظومة الضرائب التى تسمح لعدد كبير من التهرب وعدم سداد المستحقات عليهم.

وفيما يتعلق بالنسب التى تعلن عن معدلات الفقر فى مصر أكد مستشار صندوق الدولى أن جميعها ينقصها الدقة ولا توجد مقاييس أو معايير نستطيع بها قياس معدلات الفقر فى مصر أو حتى تحديد مفهوم للفقراء.