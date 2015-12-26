"ستار أكاديمي": صدمة لجمهور أنيس بخروجه ورسالة خاصة من نانسي عجرم

شكل خروج المشترك التونسي أنيس برحلة صدمة لجمهوره، واعتبروا من جديد أن الإدارة تتواطأ في كل خروج يشهده أحد الطلاب، فجمهور أنيس لم تعجبه نتيجة السهرة الثانية عشر. واعتبر أن خروجه في هذه المرحلة مقصوداً باستبعاد تونس عن المنافسة لحصرها باللبنانيين والمصريين في المرحلة النهائية.

ويبدو واضحاً عبر حلقات البرنامج أن الدعم الذي يتلقاه الطلاب المصريين ظاهر بشكل واضح، وباتت هناك معلومات تؤكد فوز محمد سعيد من مصر أو هايدي نظراً للدعم الكامل الذي يلقياه.

السهرة الثانية عشر أحيتها النجمة نانسي السهرة وعيّدت الجمهور قائلة: "نحنا العرب منستاهل نفرح"، متمنيّة أن يحمل العام الجديد الخير والفرح معه لكلّ الشعوب العربيّة، كما أشادت نانسي بأصوات الطلاّب، وباللوحات الإستعراضيّة، والديكورات المميّزة التي يقدّمها البرنامج. عجرم قدّمت أغنيتها ال"Hit" الجديدة "معقول الغرام" ضمن لوحة إستعراضيّة جميلة، كما شاركت الطالبة المصريّة دينا عادل أغنية "ما تيجي هنا"، و الطالبة المغربيّة حنان الخضر أغنية "مقسومة نصّين"، مقدّمة دعمها الكامل للطالبتين.

أجواء حالمة مع "السندريللا" هايدي خيّمت على مسرح "ستار أكاديمي"، ضمن لوحة ساحرة لأغنية "بحلم بيك"، ليُبحر بنا "القرصان" إيهاب بحثاً عن غنائمه، ضمن لوحة ال"Pirates" وأغنية "بابوري رايح"، ثمّ يعود بنا الطالب محمّد عبّاس الى الواقع بسواده وبياضه ضمن لوحة ال"Black &White" وأغنية "وافتكرت".

أما الطالب مروان يوسف، فأطلّ باللون الغنائي اللبناني وأغنية "ع الله تعود"، فيما غنّى الطالب نسيم رايسي اللون الرومانسي وأغنية "أجمل نساء الدنيا".

لائحة التميّز لمراتب التوب 3 تصدّرها مروان هذا الأسبوع، وفاز برحلة سياحيّة الى عالم ديزني لاند في باريس، فيما حلّ نسيم في المرتبة الثانية، ومحمد عباس في المرتبة الثالثة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي