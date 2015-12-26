بالصور: استقبال حار لنجاة الرجوي في المغرب وهذا ما قالته لـ"سيدتي نت"

المغرب- سيدتي نت

حظيت خريجة ذي فويس المغربية نجاة الرجوي باستقبال مميز يوم وصولها إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء ،وبدت نجاة في قمة السعادة والتأثر وهي تجد في استقبالها حشداً من المعجبين الذي جاؤوا لتحيتها وتهنئتها على حضورها المميز في نصف النهائيات . وعبر عدد من معجبيها عن فخرهم بنجاة التي مثلت المغرب أحسن تمثيل في البرنامج خاصة وأنها أنهت ظهورها بأناقة مغربية أصيلة و أغنية من التراث المغربي مزجت فيها أحسن ما غنى العملاقين فتح الله المغاري و عبد الوهاب الدكالي ، و اعتبروا نجاة نجمة عربية اليوم بعد أن كانت نجمة مغربية . وكان زوجها وابنها غالي أول المستقبلين، إضافة إلى المطرب المغربي فؤاد الزبادي وعدد هام من الصحافيين و الإعلاميين المغاربة. و قالت نجاة لـ"سيدتي نت" : رغم أني حزنت قليلاً لأني أقصيت ، لكني سرعان ما مسحت دموعي حينما وصلتني تهاني و تشجيعات الجمهور من كل بقاع العالم، أعتبر نفسي فزت باللقب بفضل حجم الحب الذي كان يصلني كل مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و اتصالات الناس ، كانت التجربة متعبة وغنية، و أعتبر نفسي كسبت الرهان بعد كل هذا الحب الذي لمسته في عدد كبير من المتتبعين سواء كانوا مغاربة أو عرب من دول مختلفة في العراق و الكويت و الإمارات العربية".