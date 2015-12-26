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باسل خياط يعترف عن سر شخصيته بارب كاستينغ

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الأحد 27-12-2015 17:07

بعد الانتقادات التي تعرض لها الفنان باسل خياط بعد مشاركته في البرنامج التلفزيوني "ارب كاستينغ" والتي اتهموه بأنه كان قاسي في التعامل إلى حد كان يشكل رعب عند المشتركين قال خياط بأنه لم يكن عضو لجنة تحكيم قاسي أو عنيد بل اعترف خياط بأنه كان بتخذ هذه الشخصية لكي يوصل رسالة بأن التمثيل ليس أمر سهل وليس كل شخص و إن كان يحب التمثيل يمكنه أن يكون ممثل، كما أضاف التمثيل بحاجة إلى دراسة ودارية وعلم بالفن الذي تعمل به، وأن يبحث عن كل ماهو جديد فيه، فشخصيتي في البرنامج حتى أعرف الناس بأنه التمثيل ليس كلمتين يقالوا، لذلك أصراري على هذا الموضوع هو ما ترك هذا الأنطباع للناس بأنني شخصية صعبة أو قوية أو قاسية في البرنامج لكننى عكس ذلك بالتأكيد، وبعيد كل البعد عن صفة القسوة.

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سيدتي