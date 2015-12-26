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نسرين طافش الأولى في مهرجان دبي السينمائي

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الأحد 27-12-2015 17:09

بتصريح خاص لموقع سيدتي نت وبعد أخنيارها أجمل إطلالة في أفتتاح و ختام مهرجان دبي السينمائي قالت طافش أنا سعيدة بأختياري كأجمل إطلالة بافتتاح وختام مهرجان دبي السينمائي و الحمدلله الإطلالات نالت استحسان الناس و نقاد الموضة، و أنا سعيدةة بأن أختياراتي كانت موفقة على السجادة الحمراء، تميزت الفنانة نسرين طافش بحفل الأفتتاح بفستان من تصميم المصممة عائشة رمضان، أما الختام فكان من تصميم المصممة العالمية منال عجاج، كما اهتمت بماكياجها وشعرها مستشارة التجميل روز عربجي.

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سيدتي