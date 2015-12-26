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هند صبري بسبب جهاد النكاح انتهى حلمي

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الأحد 27-12-2015 17:17

قالت الممثلة التونسية هند صبري إنها لم تتراجع عن استكمال تصوير فيلم “زهرة حلب” الذي يعالج ظاهرة انضمام الشباب التونسي إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إلا أن العمل في الفيلم توقف حتى تكوين صورة دقيقة وواضحة عن “جهاد النكاح”.فالمحور الأساسي لـ زهرة حلب كان يدور حول “جهاد النكاح”، لكن القائمين على الفيلم غيروا المحور ليأخذ النص بعداً آخر.
صبري قالت إن التغيير جاء بناءً على طلبها وطلب فريق العمل الذي اكتشف أنه لا يملك معلومات كافية عن الموضوع، فقرروا بالتالي تغيير محور الفيلم لأنه لو عالج فقط “جهاد النكاح”، سيتحول إلى فيلم سياسي، “وهو ليس كذلك!”.
كما نفت الممثلة التونسية أن تكون توقفت عن تصوير العمل على خلفية تلقيها تهديدات بالقتل كما تداولت وسائل الإعلام، “ولو كان حدث ذلك، فسأكون فخورة بالتهديد لكنه لم يحصل”.

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سيدتي