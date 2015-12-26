هؤلاء النجوم الأتراك هم أفضل ممثلين في تركيا لـ عام 2015

في كل عام تتغيّر بورصة النجومية في حياة مشاهير تركيا حسب مستوى مسلسلاتهم الدرامية ومدى حب الملايين لها. وفي عام 2015، تغيّرت نتائج مهرجانات الدراما في تركيا حيث تغيّرت وجوه الفائزين الذين حصدوا ثمرة اجتهادهم وإبداعهم في الأداء.



باريش وإيلتشين أفضل ثنائي درامي لعام 2015

فاز الممثل الشاب باريش أردوتش الشهير بعمر والممثلة إيلتشين سانغو الشهيرة بدفني بجائزة أفضل ثنائي رومانسي عن مسلسلهما «حب للإيجار» في مهرجان «الفراشة الذهبية» للدراما الثاني والأربعين. وكان فوزهما مفاجأة كبرى، حيث توقّع الجميع أن يفوز ثنائي «العشق الأسود» المتمثّل بتوبا بويكستون وأنجين أكيوريك.



شاتاي وأنجين أفضل ممثلين في تركيا لعام 2015

فاز النجم التركي شاتاي أولوسوي الشهير بيمان بجائزة أفضل ممثل تركي لعام 2015 عن مسلسله «مد وجزر» في مهرجان «الفراشة الذهبية»، وقبله بأسابيع قليلة فاز مواطنه النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بعمر بجائزة أفضل ممثل تركي لعام 2015 عن مسلسله «العشق الأسود» في مهرجان «كريستال ماوس».

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توبا وساريناي أفضل ممثلتين تركيتين في عام 2015

فازت النجمة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بميرا بجائزة أفضل ممثلة تركية لعام 2015 عن مسلسلها «مد وجزر» في مهرجان «الفراشة الذهبية». ونافستها بهذا الفوز والامتياز عن جدارة النجمة التركية توبا بويكستون الشهيرة بإيلين التي فازت أيضاً بلقب وجائزة أفضل ممثلة تركية لعام 2015 عن مسلسلها «العشق الأسود» في مهرجان «كريستال ماوس».

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