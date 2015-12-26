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وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ: بسكويت فوه صالح للاستهلاك ولا داعى للقلق

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وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ: بسكويت فوه صالح للاستهلاك ولا داعى للقلق وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ: بسكويت فوه صالح للاستهلاك ولا داعى للقلق
قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، فى تصريحات صحفيه، اليوم السبت، أن البسكويت الذي يوزع على المدارس، صالح للاستهلاك ، ولا يوجد ما يدعو للخوف من تناوله،

وأضافت الدكتورة منى: وصلتنى شكاوى أولياء أمور تلاميذ مدارس مدينة فوه، عبر الـ"فيس بوك"، بسوء حالة البسكويت الذي يوزع على أبنائهم، وفحصنا الشكاوى جيدا، وسحبنا عدة عينات من البسكويت، وأرسلناها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، واثبتت النتائج صلاحيته للاستهلاك الأدمى مشيرة الى أن سوء حالة البسكويت ربما يرجع إلى سوء تخزينه.
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