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خبير اقتصادي: مكاسب مشروع قناة السويس طويلة المدى

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خبير اقتصادي: مكاسب مشروع قناة السويس طويلة المدى خبير اقتصادي: مكاسب مشروع قناة السويس طويلة المدى

قناة السويس الجديدة

علق الخبير الاقتصادي، مصطفى عادل، على انخفاض إيرادات قناة السويس الجديدة، بأن قناة السويس هي مشروع الأجيال القادمة وليس لها مردود حالي، معتبرا أن مشروع القناة الجديدة من أهم الإنجازات الاستراتيجية، وأن الجدوى الاقتصادية منها لن تظهر الآن.

وأضاف عادل خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي جسن فودة، أن منهج الاقتصاد المصري قديم ويعتمد على مشروعات ضخمة لا تحرك الاقتصاد.

ورأى عادل أن المشروعات غير المسجلة هى العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن السياحة والتصدير جزء من الاقتصاد وليسوا المصدر الوحيدة والدائم.

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