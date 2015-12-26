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ضبط نظارات مزودة بكاميرات تجسس داخل طرد قادم من الإمارات

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ضبط نظارات مزودة بكاميرات تجسس داخل طرد قادم من الإمارات ضبط نظارات مزودة بكاميرات تجسس داخل طرد قادم من الإمارات

تمكنت جمارك الصادر بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي من ضبط 10 نظارات شمس مزودة بكاميرات تجسس أثناء عمليات الكشف علي طرد شخصي وارد من الإمارات .

صرح مصدر بقرية البضائع انه أثناء إنهاء إجراءات طرد شخصي وارد من الإمارات يحتوي علي عدد 10 نظارات شمس، وتبين من خلال التدقيق احتوائها علي كاميرا تصوير صوت وصورة عالية الجودة بكل منها.

تم عرض المضبوطات علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، والذين وجها بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبة كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد بقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.

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