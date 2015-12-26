برزنتيشن لـ في الجول: مباراة دجلة والأهلي مذاعة إلا إذا

قال عمرو وهبة المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن إنه ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية اتصلوا بماجد سامي مالك نادي وادي دجلة ليتأكدوا من إذاعة مباراة الأهلي.

وجاء الرد من سامي بالإيجاب حسبما أفاد وهبة لـFilGoal.com.

وأضاف وهبة أن الشركة اتصلت بالتلفيزيون أيضا والذي أكد إذاعة المباراة على القنوات صاحبة الحقوق.

ولكن عاد وهبة وأكد أن المباراة قد لا تذاع حال اتخاذ مسؤولي وادي دجلة بقرار بقطع البث.

وكان دجلة قد رفض إذاعة مباراته مع إنبي في حين قطع بث مبارياته مع الجيش وبتروجيت في وسطهما.

ويقام اللقاء على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العاشرة للدوري الممتاز.